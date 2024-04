Calciomercato, il Milan si muove in anticipo in queste settimane per individuare il sostituto di Olivier Giroud a fine stagione destinato ai Los Angeles Fc.

Secondo quanto svelato da Calciomercato.com, i rossoneri potranno contare su un budget di 40-50 milioni di euro per il nuovo numero 9 e la lista vedrebbe i nomi di David, Guirassy, Sesko ma anche Zirkzee del Bologna. Tre nomi su quattro sono anche nel mirino del Napoli per il dopo Osimhen.