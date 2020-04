Cm.com - Inter, il preferito di Marotta è Mertens: situazione di stallo per il rinnovo col Napoli

Ultime notizie mercato Napoli - Resta ancora in bilico la questione rinnovo di contratto per Dries Mertens. Il belga, infatti, pur avendo raggiunto una intesa di massima con il club azzurro a marzo, non ha ancora firmato il prolungamento contrattuale con il club azzurro a causa della situazione di stallo che si è creata nel mondo del calcio a causa del Coronavirus e di alcune incomprensioni tra la squadra e la proprietà. Per questo motivo sull'ex PSV resta vigile l'Inter che, stando a quanto riportato da calciomercato.com, ha pronto per lui un biennale da cinque milioni a stagione. Mertens potrebbe seriamente essere l'erede di Lautaro Martinez, per il quale si sta muovendo in maniera concreta il Barcellona.

Dries Mertens Napoli