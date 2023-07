Cm.com - Il Napoli seguiva Kvernadze come vice Kvaratskhelia: spunta il retroscena

Il Napoli giocherà la prima di campionato contro il Frosinone, squadra nella quale milita Giorgi Kvernadze, che gli azzurri conoscono bene, visto che, secondo Calciomercato.com, lo avevano valutato come vice Kvaratskhelia:

"La prima di Kvernadze in Serie A sarà contro il Napoli. Scherzo del destino, perché sarebbe potuto arrivare in Italia proprio grazie agli azzurri che lo seguivano già otto mesi fa. Il Napoli ha sondato il terreno, lo ha tenuto d'occhio per un po' con l'idea di portarlo ai piedi del Vesuvio per farlo crescere come vice Kvaratskhelia. Tante cose in comune tra i due calciatori, a partire dall'ultima squadra, perché entrambi sono stati alla Dinamo Batumi (in Georgia) per qualche mese prima di approdare in Italia. Non sono mai riusciti a sfidarsi, Frosinone-Napoli potrebbe essere la gara buona per la prima volta di due georgiani a confronto in Serie A, Kvaratskhelia e l'ex obiettivo obiettivo azzurro, Giorgi Kvernadze".