Cm.com - Il Napoli ha individuato l'erede di Osimhen: costa 40 milioni

Si scrive Santiago Gimenez ma si legge macchina da gol. L’attaccante nato a Buenos Aires ma naturalizzato messicano segna con una continuità disarmante: dopo 18 gol della scorsa stagione in questa ha già timbrato il cartellino 15 volte in sole 11 partite con la maglia del Feyenoord (9 solo nel mese di ottobre). Il classe 2001 sta impressionando molte società soprattutto italiane: la scorsa estate ci aveva provato la Lazio e c’erano stati dei contatti anche con Milan e Roma. Ora però è il Napoli a valutare il suo acquisto in maniera più concreta.