Cm.com - Il Milan apre il mercato: rinforzo in porta, arriva il giovane Vasquez

Calciomercato - Fiammata Milan al primo giorno del 2023: preso un giovane portiere. Lo anticipano i colleghi di Calciomercato.com.

Calciomercato Milan, preso un nuovo portiere

Secondo quanto si apprende, la società rossonera, nel frattempo in difficoltà tra i pali dopo l’infortunio di Mike Maignan e le prestazioni non convincenti di Antonio Mirante e Ciprian Tatarusanu, ha chiuso per un estremo difensore: si tratta di Devis Vasquez, colombiano classe 1998 che arriva dal Guaranì a titolo definitivo.

Tuttavia - si legge sul portale - l’affare prescinde dalla situazione Maignan, essendo un colpo in prospettiva, e non è da escludere l’arrivo di un altro portiere ancora.