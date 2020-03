Cm.Com - Addio Milan, Raiola propone Bonaventura a Lazio e Napoli!

Dopo sei stagioni può chiudersi l'avventura al Milan di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista marchigiano ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio e non ha ancora ricevuto una proposta formale per il rinnovo.

Ivan Gazidis vorrebbe portare avanti la linea di un Milan giovane e non intenzionata a rinnovare i contratti dei giocatori over 30. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Bonaventura è più di una semplice idea per la Lazio. Jack piace molto a Simone Inzaghi per qualità tecniche e duttilità tattica. Mino Raiola ha proposto Jack al direttore Igli Tare ma anche al Napoli dove potrebbe ritrovare un allenatore al quale è molto legato come Gennaro Gattuso. Due nuove piste da tenere in grande considerazione, il futuro di Bonaventura è sempre più lontano dal Milan.