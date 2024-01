CM svela - Samardzic, spunta la clausola rescissoria con l'Udinese: si attiva solo in un caso

Calciomercato Napoli - Il profilo di Lazar Samardzic continua a essere al centro delle dinamiche del mercato di Serie A. Gli aggiornamenti si rincorrono e si moltiplicano ora dopo ora, con la società partenopea che si sta avvicinando a chiudere l’affare, seppur la Premier League stia provando a soffiare il colpo a De Laurentiis, con l'interesse del Brighton delle ultime ore.

Come racconta nell'ultim'ora Calciomercato.com, il centrocampista serbo, in ogni caso, ha già avvisato la dirigenza friulana di voler lasciare Udine. Vorrebbe restare in Serie A e per questo per Samardzic è in vantaggio il Napoli, tuttavia spunta anche la clausola rescissoria:

"La palla ora passa al giocatore che, tuttavia, ha un’ancora di salvezza nel contratto. Nell’accordo con l'Udinese, infatti, è prevista una clausola rescissoria con il quale liberarsi e svincolarsi a zero dalla società friulana, in caso di retrocessione in Serie B. Tutto, dunque, nelle mani di Samardzic: il suo futuro dipende da lui".