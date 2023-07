Clausola rescissoria Osimhen, i precedenti nel Napoli: è stata utilizzata altre quattro volte

Calciomercato Napoli - C’è una storia legata alle clausole e ai centravanti del Napoli, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Cavani e Higuain lasciarono gli azzurri con un abisso di differenza nel comportamento con il club e la piazza. Dal 2016 De Laurentiis ha previsto una clausola escludendo l’Italia. In tempi più recenti la clausola è stata sfruttata nel 2019 da Albiol per tornare al Villarreal. Quella utilizzata da Kim è stata “subita” dal Napoli che altrimenti non avrebbe potuto ingaggiare un anno fa il sudcoreano. Nel 2016 Zielinski aveva una clausola da 65 milioni, tolta nell’accordo del 2020. Per eliminarla il Napoli ha “pagato” caro: ancora oggi quell’accordo è il più oneroso in assoluto”