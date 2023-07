Clausola Osimhen, Gazzetta: l'agente la vuole a 100mln, forse ha qualche 'arma' che non ha ancora 'minacciato' di usare

Calciomercato Napoli - Nelle ipotesi sul tavolo della trattativa Napoli-Osimhen quella su cui è più difficile trovare la quadra riguarda la clausola rescissoria che il calciatore intende inserire per prolungare il contratto sino al 2027, come racconta la Gazzetta dello Sport.

“Quota cento è la cifra massima che non intende superare Calenda. Mentre De Laurentiis vorrebbe una clausola più alta. Dall’esterno forse Calenda ha qualche arma in più che finora non ha “minacciato” di usare: restare senza rinnovare l’accordo che scade nel 2025. Fra un anno De Laurentiis non potrebbe richiedere le cifre ritenute “folli” di oggi”