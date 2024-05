Clamoroso Repubblica - Addio Kvara-Osimhen molto probabile: Conte punta sulla coppia Lukaku-Chiesa col 3-5-2!

Calciomercato SSC Napoli - Ha del clamoroso quanto rivela l'edizione oggi in edicola di Repubblica, secondo cui Kvaratskhelia e Osimhen potrebbero lasciare entrambi in questa sessione di mercato il Napoli.

Secondo il quotidiano nell'edizione odierna, il Napoli di Conte pensa a Lukaku-Chiesa per sostituirli col 3-5-2:

"La Juve di Motta sta già iniziando a prendere forma, discorso avviato con il Napoli per Di Lorenzo. Già, perché è nato un asse di mercato tra la società bianconera e quella di De Laurentiis: a Conte infatti interessa Federico Chiesa, potenziale sostituto di Kvaratskhelia. Il fuoriclasse georgiano è l’obiettivo del PSG per sostituire Mbappé, destinato com’è noto al Real Madrid: i parigini hanno 300 milioni da spendere sul mercato, 100 saranno offerti al Napoli per Kvara. Difficile rifiutarli, anche se sono in arrivo altri 120 milioni dalla Premier o dallo stesso PSG per Osimhen. Se andranno via entrambi (molto probabile), l’idea di Conte è puntare sulla coppia Lukaku-Chiesa nel 3-5-2, però il centravanti belga va convinto (non lo è, al momento) e l’attaccante azzurro è sotto assedio da parte di De Rossi, che vuole portarlo alla Roma".