Clamoroso Rai - Lindstrom potrebbe già lasciare Napoli a gennaio: l'ipotesi

News calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha parlato al TG Sport della Rai del mercato del Napoli, svelando a sorpresa che il futuro di Lindstrom potrebbe già essere lontano dall'azzurro.

Dopo soltanto sei mesi e pochissime chances concessegli, Lindstrom - stando alle ultime news di Rai Sport - potrebbe già lasciare il Napoli. L'ha dichiarato al TG Sport Ciro Venerato:

"Per Ngonge è scattata l'asta. Non è esclusa una cessione in prestito per Jesper Lindstrom: l'esterno potrebbe rilanciarsi in un altro club, visto che ha trovato poco spazio in azzurro".