Clamoroso Mertens-Salernitana: Iervolino fa sul serio, ecco la super offerta!

Calciomercato Napoli, clamoroso colpo di scena sul futuro di Dries Mertens. La Salernitana piomba sull'ex attaccante del Napoli ed offre un contratto da 3 milioni di euro a stagione, ben superiore all'offerta avanzata da De Laurentiis e soprattutto con la possibilità di giocare titolare in vista dei Mondiali in Qatar.

Mertens-Salernitana

Mertens-Salernitana, ad annunciare la clamorosa notizia è il quotidiano La Repubblica, che scrive: "Assalto della Salernitana anche per Mertens. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, fa sul serio per Mertens. Il presidente ha offerto 3 milioni di euro netti a stagione per un anno, con opzione per il secondo.

Il sogno è avere una coppia d’attacco composta da Piatek (ai dettagli, dopo il pressing di Iervolino) e Mertens. Il belga aspetta altre offerte (quella della Lazio in primis) e per il momento ha preso tempo".