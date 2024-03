Clamoroso Lozano, TMW: può lasciare subito il PSV! Offerta indecente dall'MLS: la squadra

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano può già salutare il PSV Eindhoven. Come raccontato da TMW, nelle ultime settimane il messicano ha ricevuto diverse proposte indecenti dalla Major League Soccer, con cinque club che stanno contendendosi l'ex Napoli:

"In particolare c'è San Diego, nuova franchigia - la trentesima del campionato statunitense - che potrebbe regalarsi così un colpo dal novanta. Di proprietà del miliardario egiziano Mohamed Mansour, della Sycuan Band of the Kumeyaay Nation (prima tribù di nativi americani a possedere una squadra di calcio professionistica) e della stella dei San Diego Padres - baseball - Manny Machado.

Il PSV Eindhoven sapeva già dall'inizio dell'intenzione di Lozano di riavvicinarsi a casa e quindi aveva preso il calciatore per poi iscrivere una plusvalenza già praticamente pronta. Anche perché il messicano prende circa 4,5 milioni di euro all'anno, cifra che è fuori dal budget del club olandese. Dieci punti di vantaggio sul Feyenoord a 8 giornate dalla fine, il club della Phillips ha in mano più di mezza Eredivisie, ed è uscito contro il Borussia Dortmund negli ottavi di Champions, unico ostacolo che poteva fermare Lozano dal salutare. Dunque nelle prossime settimane sono attese novità. Anche perché il calciomercato, negli States, chiude il 23 aprile prossimo. C'è ancora più di un mese per chiudere l'operazione".