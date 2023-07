Clamoroso Lozano, Repubblica conferma: rischio braccio di ferro, può finire fuori rosa

Calciomercato Napoli - Non solo Victor Osimhen: in sospeso dal punto di vista contrattuale si ritrovano anche Hirving Lozano e Piotr Zielinski.

Mercato Napoli, il punto su Lozano e Zielinski

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, per il Chucky si rischia il braccio di ferro fino all’ipotesi estrema - in caso di mancato accordo - di esclusione dalla rosa.

Per il centrocampista, invece, l’agente è arrivato a Dimaro per parlare con Aurelio De Laurentiis e trovare una soluzione consensuale. L’offerta della Lazio di Maurizio Sarri fa propendere per l’addio del polacco, ma è ancora tutto da vedere poiché Claudio Lotito vuole risparmiare mentre ADL non intende fare sconti.