Clamoroso Lotito: "Zielinski non vuole venire alla Lazio, Sarri s'è fissato!"

Clima infuocato intorno al calciomercato della Lazio, dove proseguono i bisticci tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Che come vi abbiamo riportato questa mattina avrebbe confessato ai tifosi ad Auronzo: "Convincerò il presidente ad acquistare i quattro giocatori che gli ho chiesto".

Fra questi quattro nomi c'è quello di Piotr Zielinski del Napoli ma non s'è fatta attendere la pubblica risposta di Lotito a Sarri. Questa mattina Il Messaggero riporta lo sfogo del presidente sul tecnico:

"Fred? Come per Lo Celso, mi ha detto di no. Si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla Lazio".