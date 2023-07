Clamoroso L'Equipe - Mbappé rifiuta, l'Al-Hilal si fionda su Osimhen!

Calciomercato Napoli - Arriva una clamorosa ultim'ora dalla Francia, dal prestigioso quotidiano L'Equipe che nell'edizione online rilancia una notizia sul futuro di Victor Osimhen.

Osimhen-Al Hilal: offerta dall'Arabia

Dopo che Mbappé ha rifiutato l'Arabia, gli emissari del club saudita dell'Al-Hilal avrebbero messo nel mirino Victor Osimhen. A scriverlo è L'Equipe:

"Consapevoli delle scarse possibilità di successo nell'acquisto del numero 7 parigino, gli emissari del club saudita sarebbero pronti ad aprire un'altra trattativa prestigiosa: quella che porta a Victor Osimhen (24), l'attaccante del Napoli".

Nello stesso articolo, infatti, i colleghi francesi raccontano come l'entourage di Mbappé ha rifiutato ogni possibilità di confronto con Al-Hilal ed esclude del tutto una partenza per l'Arabia Saudita. Il club preferito per accogliere Mbappé, quest'estate o il prossimo giugno a fine contratto, rimane (di gran lunga) il Real Madrid.

E il giornalista de L'Equipe, Loic Tanzi, riguardo Victor Osimhen su Twitter scrive: