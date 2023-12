Clamoroso Il Mattino: Mazzarri non è un fantoccio, potrebbe dimettersi senza il mercato richiesto

Calciomercato Napoli - Walter Mazzarri non è e non farà la figura fantoccio da qui a fine stagione, lo assicura Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, Mazzarri ha fatto delle richieste

Come infatti riporta il quotidiano, il tecnico piuttosto vede, comprende e tira pure le somme: per gennaio, per esempio, vuole un mercato che dia delle risposte ben precise alle sue richieste, le quali riguardano un difensore centrale e un centrocampista al posto del partente Anguissa come minimo sindacale.

Altrimenti - si legge sul giornale - non ci vuole nulla che prenda i sei mesi di contratto e li metta sul tavolo di Aurelio De Laurentiis. Sarebbe una mossa a dir poco clamorosa che si abbatterebbe com un altro urgano in una stagione già estremamente tormentata. Non si dovrebbe arrivare a tanto, ma Mazzarri - puntualizza Il Mattino - non tirerà a campare.