Clamoroso: Gabri Veiga all'Al-Ahli! Napoli beffato, Fabrizio Romano: "Ci siamo, il giocatore ha accettato"

Clamoroso: Gabri Veiga in Arabia Saudita! La notizia è un fulmine a ciel sereno in casa Napoli, che ormai da settimane tratta per l'acquisto del giovane e talentuoso centrocampista del Celta Vigo. Nei giorni scorsi sembrava raggiunto l'accordo, con tanto di visite mediche prenotate, poi l'improvvisa sterzata.

Gabri Veiga va all'Al-Ahli

Ultime notizie. Adesso il giornalista Fabrizio Romano, tra i più importanti esperti di calciomercato, annuncia l'accordo a sorpresa tra Gabri Veiga e Al Ahli, la squadra saudita che fino a poco tempo fa aveva provato a comprare Zielinski, più o meno alle stesse cifre.

Ecco cosa scrive Fabrizio Romano su Twitter: "Gabri Veiga ad Al Ahli, ci siamo! Offerta accettata dal Celta, anche il giocatore ha detto sì. L'allenatore Jaissle è stato fondamentale per Veiga da accettare. L'Al Ahli firma il suo principale obiettivo segreto. La parte saudita vuole investire sui migliori talenti del mondo e ora ha anche il gioiello Gabri Veiga".

Se confermato, dunque, Il Napoli si ritroverebbe con un nulla di fatto dopo tante energie spese per strappare Gabri Veiga al Celta Vigo.