Clamoroso Rafa Benitez: può finire ad allenare in Brasile, trattativa ai dettagli!

Ultime notizie calciomercato - Ha del clamoroso la voce che arriva dal Brasile, col Sao Paulo che starebbe cercando di accordarsi con Rafa Benitez, ex allenatore fra le altre anche del Napoli.

Ad annunciarlo è il giornalista Gabriel Sá, del portle di notizie sul San Paolo, Arquibancada Tricolor:

"Il nome più forte in questo momento fra i nomi sondati dal San Paolo per un nuovo allenatore è quello dello spagnolo Rafa Benítez. Trattativa in corso con l'aiuto di Giuliano Bertolucci. Le parti sono fiduciose per un esito positivo. I colloqui sono iniziati domenica".