Clamoroso da Roma - De Laurentiis ha contattato Sarri: l'allenatore valuta il ritorno al Napoli!

Calciomercato Napoli - Clamorosa notizia da Roma, dove si parla di un ritorno sulla panchina azzurra di Maurizio Sarri. Ma riavvolgiamo il nastro: nella giornata di ieri, con un comunicato, la Lazio ha confermato la fiducia del club nell'allenatore Maurizio Sarri. Una scelta strategica, come scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, visto che Lotito non ha intenzione di tenerlo fino al 2025 e pagarlo ma prendendo un altro allenatore. Insomma, o accetterà in estate di restare alla Lazio o dovrà chiedere Sarri stesso al club di Lotito di andar via, rompendo il contratto da 8 milioni di euro lordi per la stagione 2024/25.

Ma sul quotidiano oggi in edicola spunta anche l'ipotesi del ritorno di Sarri al Napoli:

"Le offerte per Sarri avranno un peso decisivo. Ce ne sarebbero già due. La Fiorentina non l'ha ancora mai richiamato, anche se lui tornerebbe volentieri vicino casa al posto di Italiano. Per vie traverse invece proprio l'ex Napoli di De Laurentiis sarebbe tornato sotto: Sarri potrebbe valutare il ritorno, pensando di aver lasciato a metà il percorso partenopeo".