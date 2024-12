Clamoroso Cammaroto: "Sondaggio Napoli per Koulibaly a gennaio, spunta la telefonata di Conte!"

Calciomercato SSC Napoli - Emanuele Cammaroto, editorialista di calciomercato per NapoliMagazine ha parlato del mercato del Napoli. In un passaggio, parla del mercato di gennaio e dell'ipotesi del ritorno di Kalidou Koulibaly:

"Priorità alla difesa a gennaio. Arriverà un centrale o forse anche due per non avere patemi nell'alternativa ai titolari. Kiwior aspetta la Juve e vuole ricongiungersi a Thiago Motta, l'Arsenal chiede 20 milioni, trattativa congelata, così come è dura per Dragusin che comincia a trovare spazio al Tottenham e vuole restare sino a giugno in Inghilterra. Danilo è un nome che mi sorprenderei se arrivasse perché ha 33 anni e un ingaggio da 4 milioni, è in difficoltà alla Juve e non mi risulta che ci sia stato il "corteggiamento" da parte di Conte di cui si parla. Le voci hanno semmai il sapore di un Arthur bis, che fu proposto al Napoli e bocciato dal tecnico azzurro.

Ecco quindi che spunta l'idea Koulibaly, ex Napoli, 8 stagioni e 317 presenze in azzurro. La sua esperienza in Arabia Saudita è ai titoli di coda. Il 2 novembre disse che il suo "tempo" al Napoli "è finito" ma nel calcio come nella vita tutto cambia dalla sera alla mattino. A Napoli c'è Antonio Conte che voleva Koulibaly alla Juve, al Chelsea e poi al Tottenham. Lo cerca da sempre e la novità importante è quella di un sondaggio che già ci sarebbe stato per capire la disponibilità del giocatore a rimettersi in gioco. La carta d'identità dice 33 anni ma un fisico integro, un calciatore che può ancora dire la sua. Le indiscrezioni e le valutazioni mi raccontano che ci sia stato un contatto tra il calciatore e il mister, si erano già sentiti a luglio come anche Koulibaly ha ammesso e non si sono mai persi di vista. Il profilo che cerca il Napoli è un uomo di esperienza, e chiaramente non un'operazione dispendiosa, impensabile a gennaio. Koulibaly deve tagliarsi lo stipendio ma quello potrebbe farlo, ha già guadagnato abbastanza e sa che non ha altra scelta se vuole lasciare il "cimitero del pallone" per tornare in Europa. L'ipotesi, se dovessero maturare le condizioni per un ritorno di Koulibaly al Napoli, sarebbero quella di un contratto di 18 mesi, sino al giugno 2026.

L'Al-Hilal non opporrebbe resistenza per salutare Koulibaly, attenzione perché ci vuole provare anche la Juventus con Giuntoli che fiuta il colpo. Da capire intanto la volontà del giocatore di rimettersi in gioco, se c'è la convinzione e se ci sono le motivazioni: dipende tutto da quello e ad oggi il giocatore starebbe riflettendo. La mia sensazione è che se Conte effettivamente chiama, Koulibaly non dirà di no. Aspettiamo, prudenza, calma e gesso, anche per non illudere i tifosi: ad oggi è una possibilità e non una scelta definitiva ma il Napoli riflette. Ma non è nemmeno un caso che stiano già filtrando segnali in questa direzione, quella cioè di un ritorno a Napoli, anche da ambienti vicini alla società. Sarebbe una bella storia, immaginare Koulibaly che torna a Napoli per provare a vincere insieme a Conte quello scudetto che al Napoli e a KK fu portato via ai tempi del Napoli di Sarri. E forse è il grande stimolo che può portare ad un clamoroso ritorno".