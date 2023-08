Clamoroso Al-Hilal, rilancio shock per Osimhen: offerti 50 milioni a stagione! Spunta la richiesta del Napoli

Notizie Napoli calcio. Giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al-Hilal che mette sul piatto cifre da capogiro.

Osimhen rilancio Al-Hilal, le cifre

Il club arabo starebbe facendo di tutto pur di convincere Osimhen ad accettare, avanzando offerte record ad ogni giro. Come riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, proprio in questi minuti è arrivato un nuovo clamoroso rilancio da parte dell'Al-Hilal:

Hanno aumentato l'offerta per convincere Victor Osimhen a firmare per club saudita. Pronto uno stipendio di € 50 milioni all'anno per 3 stagioni con un'opzione per un altro anno. Il Napoli chiede €180-200M per vendere l'attaccante e ha già rifiutato un'offerta di € 120M per lui.