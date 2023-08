Clamoroso Akatugba, Osimhen verso all'Al-Hilal? "Forse indosserà il blu di un'altra squadra, in Arabia sono ottimisti"

Notizie Napoli calcio. Giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al-Hilal.

Al-Hilal su Osimhen, il retroscena

Rispondendo a una domanda posta dalla UEFA Champions League sui social, l'amico-giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, parla del futuro del bomber nigeriano con un chiaro riferimento all'interessamento dell'Al-Hilal:

"Forse potrebbe indossare un altro blu? Uno più scuro? I miei amici in Arabia Saudita sono positivi soprattutto dal lato del giocatore".