Clamoroso, Giuntoli soffia Samardzic al Napoli! CorSport: la Juventus ha in pugno il giocatore, Vlahovic già gli ha parlato

Calciomercato Napoli - Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, potrebbe non finire più al Napoli bensì alla Juventus. L'ipotesi è raccontata oggi dal Corriere dello Sport.

Lazar Samardzic si è già messo mentalmente sull’autostrada che da Udine porta a Torino senza passare per le tentazioni del centro-sud:

"Nonostante l’accordo di massima tra Udinese e Napoli (20 milioni più 5 di bonus) e i dettagli da limare tra De Laurentiis e Pozzo, la Juventus oggi sembra avere in pugno il calciatore. Giuntoli stravede per il ragazzo, a convincere Samardzic, entusiasta alla prospettiva, è il progetto a lungo termine di una big in ricostruzione che punta sul suo talento per scrivere una nuova pagina.

I bianconeri hanno condotto una trattativa sotto traccia con il padre, che lo ha già promesso alla Signora. La Juve sta ragionando sulla modalità di pagamento, ma a Torino sono sicuri di aver superato tutta la concorrenza puntando sul gradimento di calciatore (per lui pronti 3 milioni annui) ed entourage.

Il padre di Samardzic è in Italia per seguire ogni possibile sviluppo, mentre il Napoli per capire come muoversi attende il rientro di ADL dalla Spagna. Nello scacchiere di Allegri diventerebbe l’erede di Pogba, Vlahovic avrebbe già chiamato l’amico e collega di nazionale, promettendogli scintille"