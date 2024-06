Calciomercato Napoli, Sky annuncia la chiusura di Valeri al Parma, era stato offerto anche al Napoli

Calciomercato Napoli, sfuma l'idea Emanuele Valeri del Frosinone considerato per la fascia. Il giocatore resta in Serie A come riporta Gianluca Di Marzio. Il giocatore era stato proposto anche al club azzurro nei giorni scorsi, ma la dirigenza partenopea ha deciso di non affondare il colpo anche perchè dovrà trovare una sistemazione a Mario Rui.

Calciomercato Napoli, Valeri va al Parma

