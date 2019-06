City-Koulibaly, Gazzetta: Guardiola sempre pronto ad offrire 100mln! ADL resiste, mese prossimo decisivo

Calciomercato Napoli - Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Napoli ora può sognare con il nuovo muro greco-senegalese formato da Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly. Ma occhio, comunque, al mercato.

"Ieri Koulibaly, sconfitto in Coppa d’Africa dall’Algeria, una volta in più ha manifestato il suo legame con Napoli, ma all’orizzonte c’è sempre il Manchester City pronto ad un’offerta intorno ai cento milioni. De Laurentiis, spinto anche da Ancelotti, non ha intenzioni di cederlo, ma è logico che bisognerà valutare gli scenari che si creeranno da qui a un mese, quando si entrerà nell’ultima e decisiva fase di mercato"