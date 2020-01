Sky - Ciciretti verso l'Empoli, in giornata l'incontro tra Accardi e Giuntoli: i dettagli

Calciomercato Napoli. Amato Ciciretti è sempre più vicino a salutare i partenopei: da un azzurro all'altro, il giocatore è infatti finito nel mirino dell'Empoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito internet, oggi ci sarà l'incontro che potrebbe sbloccare la situazione:

"Il ds Accardi sta continuando a muoversi sul mercato e, già nelle prossime ore, incontrerà il Napoli per provare a chiudere per Ciciretti. L'interesse degli azzurri per l'esterno si era già palesato negli scorsi giorni, adesso l'Empoli è deciso a portare a termine la trattativa".