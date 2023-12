Calciomercato Napoli - In cassa per il Napoli entrano 25 milioni di euro: Eljif Elmas è partito per Lipsia, come racconta Il Mattino. Chi lo sostituisce?

Mercato Napoli, chi arriva dopo Elmas?

Come scrive il quotidiano, piacciono Lazar Samardzic dell'Udinese, Maurits Kiergaard del Salisburgo, Emil Hojbjerg del Tottenham, Boubakary Soumaré, francese del Siviglia ma in prestito dal Leicester, e Mats Wieffert del Feyenoord.

L'alternativa è acquistarne solo uno tenendo in squadra Gianluca Gaetano e dargli maggiore minutaggio.