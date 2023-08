Cheddira saluta il Bari: "Insieme abbiamo sfiorato la Serie A, grazie di tutto"

Notizie Calcio Napoli - Walid Cheddira è un nuovo giocatore del Napoli, l'attaccante marocchino lascia il Bari per essere girato in prestito al Frosinone. I pugliesi tramite i loro canali ufficiali hanno pubblicato il messaggio di addio del giocatore al club:

"Mia cara Bari, è arrivata l'ora di salutarci. Sono arrivato due anni fa, in punta di piedi, ma con tutta la voglia del mondo di incidere. Perché giocare per una piazza così importante è un privilegio che in pochi possono vivere. E lo ricorderò per sempre. E' stato un colpo di fulmine. In un anno la promozione dalla C alla B. Poi, il sogno Serie A. L'abbiamo sfiorata, ci abbiamo creduto insieme. E' stato un viaggio bellissimo. Voglio ringraziare la Società, i miei compagni e voi tifosi: mi avete accolto come un figlio, ve ne sarò sempre grato. Vi voglio bene, grazie di tutto".