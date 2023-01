Cheddira-Napoli, RAI: trattativa molto avviata ma il giocatore riflette, ha un dubbio

Calciomercato Napoli-A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando anche del possibile approdo in azzurro di Cheddira.

Ecco quanto riferito:

"Il club sta valutando l'ipotesi di anticipare l'acquisto del marocchino. Potrebbe restare a Bari sino al ternine della stagione ed approdare in azzurro a luglio. Ipotesi concreta. Trattativa molto avviata, ma non c'è ancora nessuna firma. Anche perchè c'è in corso una fase di valutazione del giocatore e del suo entourage, Walid non sa se accettare o meno. Vuole giocare ed avere un programma chiaro, vuole capire se sarà titolare o se la giocherà alla pari con altri attaccanti. Non vuole avere lo stesso epilogo di Simeone o Petagna.

Valutazione in corso dunque per Cheddira, una valutazione la quale non so se andrà avanti per giugno. Fase di riflessione, vuole capire se è giusto o meno firmare per un club prestigioso, ma poi giocare poco. Desidera una chance da titolare. L'eventuale prestito del giocatore per consentirgli di giocare dipenderà da Walid. Non è un no secco, ma è una fase di meditazione. Potrebbe anche conviversi, magari De Laurentiis potrebbe fargli un discorso ed invitarlo a firmare. Vedremo se questa fase di riflessione sia destinata a terminare entro stasera per un'eventuale decisione".