Cheddira-Napoli, Cerchione: "Vertice in corso in Filmauro fra Luigi e Aurelio De Laurentiis"

Calciomercato Napoli - Colpo per il futuro del club partenopeo nell'ultimo giorno di mercato potrebbe essere Walid Cheddira. Il Napoli sta cercando di definire l'operazione con il Bari per l'attaccante nazionale marocchino, classe 1998. Lasciandolo chiaramente poi in prestito fino all'estate proprio ai pugliesi, in Serie B. Ma Giuntoli vuole subito assicurarsi il cartellino di Cheddira che è già a 12 gol in 15 presenze in Serie B.

Cheddira-Napoli

Cheddira-Napoli, vertice della famiglia De Laurentiis

Lo conferma anche il collega Luca Cerchione di 1 Football Radio che scrive su Cheddira-Napoli via Twitter: