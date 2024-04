Cheddira, l'agente: "Prima la salvezza col Frosinone, poi magari il ritiro col Napoli! Vediamo cosa succede con Osimhen e gli altri..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente di Walid Cheddira, Bruno Di Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Walid è in prestito secco al Frosinone e domenica sarà di scena al Maradona contro il Napoli che ne detiene il cartellino. Andrà in ritiro con il Napoli? Dovrebbe essere questo il programma ma è tutto prematuro, vediamo prima cosa succede con tutti gli attaccanti forti che ha la squadra azzurra. A lui e a noi non potrebbe che far piacere far parte della rosa del Napoli, però è concentrato sulla salvezza del Frosinone e siamo contenti del suo impatto con la Serie A: sta crescendo partita dopo partita, sta fornendo ottime prestazioni e con Di Francesco si è esaltato lui così come Matias Soulè”