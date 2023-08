Cheddira ha firmato con il Napoli! Contratto fino al 2027, ora il prestito | FOTO

Walid Cheddira ha firmato con la SSC Napoli! L'attaccante italo-marocchino classe '98, dopo un'ottima stagione al Bari e il Mondiale disputato l'anno scorso con la Nazionale marocchina, è un nuovo calciatore del Napoli. Cheddira ha firmato un contratto fino al 2027.

Il giocatore arriva dal Bari, altro club di proprietà di De Laurentiis, e ora sarà girato in prestito al Frosinone, in Serie A, per confrontarsi con la massima serie. Il Napoli spera probabilmente di ricavarci una ricca plusvalenza.

Ultime news. Nella foto in allegato - pubblicata su Twitter dal giornalista Nicolò Schira - il momento della firma sul contratto di Cheddira, al fianco del suo agente Bruno Di Napoli.