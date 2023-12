Calciomercato Napoli - Ci sono pronte delle partenze a gennaio in casa Napoli, tra cui quelle di Gianluca Gaetano, Diego Demme e Alessandro Zanoli. Per il giovane centrocampista napoletano, come riporta Il Mattino oggi in edicola, c’è l’Empoli che ha promesso minuti e leadership. Per l’italotdesco, invece, c’è il gradimento del patron della Salernitana. L'esterno molto probabilmente farà ritorno in Liguria, questa volta al Genoa.