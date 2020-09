Il Mattino - Cessioni Napoli, Giuntoli scatenato: in cinque pronti a dire addio

Calciomercato Napoli - Arrivano novità importanti riguardo le ultimissime Serie A riguardo il mercato in uscita. Il Napoli tratta la cessione di diversi esuberi. Arrivano aggiornamenti da Il Mattino.

Tutino alla Salernitana è questione di formalità ma ieri il Genoa ha presentato una offerta importante per Younes e l’esterno azzurro si sta lentamente convincendo ad accettare. Giuntoli vorrebbe inserire nell’operazione anche Luperto, ma al momento il Genoa ha detto no mentre sarebbe pronto ad accogliere Llorente a braccia aperte, se lo spagnolo decidesse per uno sconto sull’ingaggio. Il Cagliari si è mosso per Ounas.