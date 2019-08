Cessioni Napoli, CorSport: Hysaj fra Roma e estero, tre club su Tonelli e le offerte in B per Ciciretti: la situazione

Cessioni SSC Napoli - Si attende l'arrivo a Castel Volturno di Hirving Lozano, poi sarà tempo di aprire al mercato in uscita per il Napoli. Le ultime su Simone Verdi e Adam Ounas le racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Rimarranno ancora poche altre cose da fare, per Giuntoli: c’è Hysaj che ha un suo mercato e ha la possibilità di ritrovarsi proprio nel last minute tra la Roma o qualche club straniero che ha avanzato domande; c’è Tonelli che potrebbe atterrare a Firenze, al Sassuolo o anche al Parma, e sarebbe felicissimo di poter ricominciare; e infine c’è anche Ciciretti, per il quale si muovono alcune società di serie B.