Cessione Osimhen: due club pronti a pagare la clausola in estate. Già avvisato il Napoli

Calciomercato Napoli: la stagione non è ancora conclusa ma potrebbe già entrare nel vivo la cessione estiva di Osimhen. Perché si potrebbero gettare le basi proprio nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli, novità importanti per la cessione di Osimhen

“Il Manchester United e il PSG hanno mostrato interesse ufficiale per nell’ingaggiare il giocatore in estate presentando entrambi un’offerta verbale di contatto e stipendio. Entrambe le società si sono impegnate a pagare la clausola rescissoria. Ruben Amorim in particolare vuole Osimhen”, svelano i colleghi di MufcMPB da Manchester.