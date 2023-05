Cessione Napoli, Monza salvo: il riscatto di Petagna diventa obbligatorio, le cifre

Calciomercato Napoli - Adesso è ormai ufficiale, perché il Monza è salvo ed è per questo motivo che il riscatto di Andrea Petagna diviene obbligatorio. Nell'accordo con la SSC Napoli infatti vi era il diritto di riscatto che diventava obbligatorio in caso di salvezza del Monza. E con cifre simili (e con diritto di riscatto) il Napoli andò a prendere Simeone, per il quale potrebbe diventare così più semplice il riscatto e la permanenza in azzurro.

Calciomercato Napoli, Petagna al Monza: riscatto obbligatorio

Adesso è ufficiale, perché col Monza salvo, la società di Berlusconi verserà circa 11,5 milioni al Napoli per il riscatto di Andrea Petagna. Infatti, con la salvezza del club il riscatto diventa obbligatorio. Poiché nei prossimi turni ci saranno Lecce-Verona e Lecce-Spezia, è matematicamente impossibile che Lecce, Verona e Spezia chiudano tutte il loro campionato a 44 punti e quindi il Monza è aritmeticamente salvo con sei giornate di anticipo.

Kim e Petagna in Napoli-Monza

Non solo Petagna, tra l'altro, perché molte operazioni sono state condotte da Galliani con la medesima formula:

Matteo Pessina , con 15 milioni da versare nelle casse dell'Atalanta,

, con 15 milioni da versare nelle casse dell'Atalanta, Andrea Petagna , per il quale andranno corrisposti 11.5 milioni dal Napoli,

, per il quale andranno corrisposti 11.5 milioni dal Napoli, Pablo Marì con l'Arsenal pronto ad intascare 5 milioni,

con l'Arsenal pronto ad intascare 5 milioni, Alessio Cragno (3.6 milioni al Cagliari)

(3.6 milioni al Cagliari) infine Gianluca Caprari, il cui riscatto fissato a 9 milioni andrà a rimpolpare le casse del Verona.

Il tutto per un computo totale di quasi 45 milioni di euro, ovvero la cifra che il Monza sarà 'costretto' ad investire per confermare l'ossatura della rosa a disposizione del tecnico Palladino.