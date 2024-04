Cessione Juventus in arrivo? Spunta fuori una lettera di John Elkann

Ultime notizie sulla Juventus e il possibile cambio di proprietà. Perché il club bianconero può passare in nuove mani in vista del futuro. Ci sono ora delle notizie molto importanti che riguardano la Juventus e un retroscena con protagonista John Elkann.

Cessione Juventus, possibile cambio di proprietà

Ultime notizie - La lettera di John Elkann agli azionisti Exor ha aperto la discussione sul futuro della Juve. Ora la nuova Juve lavora sulla sostenibilità del progetto e del futuro bianconero. La politica societaria ovviamente condizionerà il prossimo mercato. Per il futuro possibile l'ingresso di un nuovo socio di minoranza (vedi Amazon) e non si esclude la possibilità di cessione del club. A parlarne è stato a Radio Bianconera Marco Bellinazzo, responsabile “Sport e Business” de Il Sole 24 Ore:

“C'è una situazione di convalescenza perché la Juve ha subito in pochi anni due grossi traumi. Il primo è stato il Covid, arrivato peraltro in una fase espansiva del club, in cui erano stati fatti diversi investimenti, Ronaldo e non solo. Il piede era pigiato sull'acceleratore della spesa in funzione di un'industria calcistica che avrebbe dovuto crescere e dovuto portare ricavi per compensare queste spese, invece ciò non è avvenuto perché la pandemia ha paralizzato tutto. L'altro trauma è legato a quanto accaduto nella passata stagione sulla questione giudiziaria, con la penalizzazione per la vicenda plusvalenze e soprattutto l'esclusione dalle coppe europee, costata 115 milioni relativi a mancati ricavi. Tutto questo in un contesto in cui bisognava e ancora è necessario riequilibrare i conti, puntare sul bilanciamento tra entrare e uscite, far aumentare i ricavi e crescere proporzionalmente le spese, i costi, in particolari agli ingaggi, ma anche agli ammortamenti, legati al cartellino dei giocatori. La Juve sta rientrando nei paletti imposti. Bisogna arrivare ad una politica che Elkann ha definito valorizzazione dei giovani, sia come crescita e ingresso nella prima squadra che come eventuale cessione degli stessi”.