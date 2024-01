Cessione Elmas e cinque acquisti: svelato quanto ha speso De Laurentiis a gennaio, la cifra

Calciomercato SSC Napoli - Nehuen Perez è ormai ad un passo dall'arrivare in azzurro, diventando il quinto acquisto di gennaio. Per Traorè, Mazzocchi, Ngonge, Dendoncker e Perez che entrano, sono usciti a gennaio Elmas e Zanoli-Zerbin ma in prestito.

Calciomercato Napoli: quanto ha speso De Laurentiis

Ma quanto ha speso (e guadagnato) dal mercato invernale De Laurentiis? L'edizione odierna de Il Mattino fa i conti:

"Certamente De Laurentiis ha scucito circa 50 milioni di euro per rinforzare la squadra, mettendo a disposizione di Mazzarri cinque rinforzi per provare a risalire la china. È anche vero però che il patron ne aveva incassati esattamente la metà dalla cessione di Elmas passato a fine dicembre al Lipsia a titolo definitivo (25 milioni nelle casse azzurre). Perez è il quinto rinforzo in ordine di tempo che arriva al Napoli. A conti fatti da Mazzocchi (3 milioni alla Salernitana) a Perez (18 all'Udinese), passando per Traorè (prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25), Ndonge (20 milioni al Verona) fino ad arrivare a Dendonker (prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto a 9 all'Aston Villa), il Napoli ha speso 51 milioni".