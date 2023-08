Cerchione: "Veiga-Napoli, non è saltata la trattativa ma ecco cosa è cambiato. Occhio al vecchio accordo con Samardzic"

Il giornalista Luca Cerchione ha scritto sul proprio profilo Twitter gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Gabri Veiga-Napoli:

"Non è saltato nulla, ma sono cambiate un po’ di cose: Manca la liquidità della cessione di Zielinski; Manca intesa tra i club sulla dilazione del pagamento e percentuale sulla rivendita; Inoltre, cosa da non sottovalutare, il Napoli ha un accordo totale con Samardzic già da giugno, dunque cadrebbe assolutamente in piedi nella remota possibilità in cui lo spagnolo non dovesse arrivare. Serenità".