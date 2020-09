Ceo Roma in stretto contatto in Lega con ADL per sbloccare Under-Milik e Veretout al Napoli: il retroscena

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, l'edizione odierna de Il Mattino parla delle condizioni del ceo della Roma Fienga. Il suo contatto stretto in Lega Calcio col patron della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato successivamente positivo al Covid-19. ha rovinato il giorno dell'accoglienza nella Capitale di Dan e Ryan Friedkin per la loro nuova avventura da proprietari del club giallorosso. Vero che il primo tampone è risultato negativo, e quindi una boccata d'ossigeno può prenderla, ma in ogni caso Fienga dovrà attendere anche il secondo test, previsto per lunedì prima di poter uscire dall'isolamento.

Ultimissime calciomercato Napoli, le ultime sulle trattative con la Roma

Durante l'assemblea di Lega - secondo il quotidiano - era stato a stretto contatto con De Laurentiis per provare a dare una scossa allo scambio Milik-Under e far decollare la trattativa per portare Veretout in azzurro. Motivo per cui si è sottoposto a tempo di record al tampone. De Laurentiis e Fienga si sono sentiti anche ieri, visti i buoni rapporti personali e il patron si è voluto assicurare sulle condizioni del Ceo romanista.