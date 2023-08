Notizie Calcio Napoli – Il Celta Vigo è sceso in campo contro il Real Sociedad nella sua seconda gara della Liga 2023/2024. Per il Celta, che ha strappato un punto agli avversari bloccando il risultato sull'1-1, c'è da segnalare che Gabri Veiga non figurava tra i titolari e non è nemmeno entrato in campo a partita in corso. Ulteriore segno che il centrocampista è vicino al Napoli.

Garbi Veiga