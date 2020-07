Ultime calciomercato Napoli. Uno dei profili che piace maggiormente al Napoli è quello di Federico Bernardeschi: l'esterno offensivo della Juventus sarebbe visto da Gattuso come l'ideale alternativa al partente Callejon, ed è per questo che si è vociferato di un suo possibile insermento all'interno della trattativa Milik. Opzione non percorribile secondo l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che ha dichiarato su Twitter come la stessa Juventus avrebbe risposto picche all'idea.