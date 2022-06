Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens difficilmente rinnoverà con il Napoli, il suo futuro lo vedo più all’estero. C’è movimento su Osimhen, ma l’Arsenal non arriva a 100 milioni e quindi difficilmente si muoverà. Igor non arriverà a Napoli come quarto centrale, la Fiorentina vuole rinnovargli il contratto".