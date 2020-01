CdM - Tsimikas aspetta il Napoli, ma è bloccato dalla questione Ghoulam. Il Toro insiste per Younes

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle possibili cessioni del Napoli: "Si lavora sulle uscite, si tratta col Torino per la cessione in prestito oneroso di Younes, bisogna attendere, però, le uscite del club granata e convincere il tedesco che preferirebbe la cessione a titolo definitivo in Bundesliga. Non ci sono offerte congrue per Ghoulam, con Mendes si discute anche dell’ipotesi Cina. Il Napoli insiste per Tsimikas dell’Olympiakos, l’esterno greco ha dato anche qualche indizio sui social della possibilità di un trasferimento e potrebbe essere acquistato anche senza la partenza di Ghoulam: dalle liste verrebbe escluso Malcuit ma è necessaria comunque la cessione di Younes. L’Olympiakos chiede 16 milioni di euro, il Napoli prova a far abbassare il prezzo".