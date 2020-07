Cdm, Troise a CN24: "Piano B se salta Osimhen? Andrei a prendere Barrow, non cercherei un altro come Petagna"

Calciomercato Napoli - Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“Osimhen? Bisogna capire se il Liverpool fa sul serio oppure no, ci sono sondaggi che servono a poco: al momento il Napoli è in vantaggio perchè sul tavolo del Lille c’è l’offerta azzurra. Ovviamente se dovesse arrivare una proposta stile Liverpool, con il giocatore che ha sempre fatto capire di preferire la Premier League, a quel punto il Napoli sarebbe scavalcato. Mi arriva uno spiffero sul fatto che il calciatore si sia reso conto di aver fatto un azzardo cambiando agente, dato che la StarFactory potrebbe andare per le vie legali ed economiche. È un intrigo, secondo me ancora non possiamo sapere come andrà a finire. Facendo cronaca, altre offerte non ce ne sono per Osimhen.

Strascichi per Gabriel? Se dovesse andar male per Osimhen, la colpa non sarà del Lille che tramite le cessioni avrebbe risolto i suoi problemi finanziari. Per arrivare al Gabriel deve arrivare una offerta monstre dal Manchester City per Koulibaly e deve partire uno tra Hysaj, Lozano e Leandrinho a titolo definitivo: è una situazione che ha bisogno di tempo per concretizzarsi, la priorità ora è Osimhen e se il Liverpool dovesse inserirsi ci saranno alternative. Penso a Sorloth del Trabzonspor in prestito dal Crystal Palace, ma si deve lavorare su Osimhen per capire se la situazione del suo nuovo agente D’Avila cambi le carte in tavola.

Piano B? Andrei a prendere Musa Barrow dal Bologna, se lavori su quel profilo lì. Hai preso Petagna come centroboa, se cerchi chi ti apre lo spazio e ti cambia modo di giocare, ed il Napoli è ingabbiato in un modo di giocare bellissimo ma che ha bisogno di alternative, Barrow tra i profili è quello che mi ricorda di più Osimhen. Eviterei di tornare a prendere un altro con le caratteristiche di Petagna, mi viene in mente più uno come Barrow”