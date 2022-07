Cdm svela: scelto anche il vice Kepa, è un campione d'Europa esperto

Calciomercato Napoli le ultime. Nel corso della prossima settimana l’affare Kepa potrebbe sbloccarsi, così lo spagnolo sarebbe pronto ad approdare a Roma per le visite mediche e aggregarsi al gruppo di Spalletti. Con il probabile acquisto di Kepa, la permanenza di Meret sarebbe in bilico.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno la Ssc Napoli avrebbe già individuato il vice Kepa, puntando su un profilo di esperienza, sul campione d'Europa Salvatore Sirigu.

L’intesa economica per il rinnovo è stata raggiunta da più di un mese ma l’accordo è in stand-by perché il portiere friulano attende le strategie del Napoli. Meret potrebbe decidere di andare altrove per evitare il dualismo illustre, il Torino rappresenta un’opzione concreta magari con il rinnovo per un solo anno e il conseguente prestito al club granata. Se andasse via Meret, il Napoli potrebbe optare per Sirigu come vice esperto di Kepa.