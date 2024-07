CdM - Spinazzola-Napoli, contratto annuale con clausola di rinnovo! Ecco i dettagli

Calciomercato Napoli, ultime notizie dal Corriere del Mezzogiorno su Leonardo Spinazzola! L'ex terzino della Roma si è svincolato pochi giorni fa e da tempo è in trattativa con il Napoli per trasferirsi in azzurro a parametro zero.

Spinazzola al Napoli

Secondo quanto riporta il CdM, le trattative tra il Napoli e l'agente di Spinazzola vanno avanti in maniera spedita e l'accordo verrà trovato sulla base di un contratto annuale con clausola di rinnovo per il secondo anno, opzione che sarà legata al numero di presenze maturate nella prima stagione.

Per quanto riguarda l'ingaggio, si parla di un contratto di poco superiore a 1 milione di euro, ma - chiarisce il CdM - "l’accordo non è ancora del tutto definito ma la missione milanese del direttore sportivo Manna sta producendo un’accelerazione verso l’intesa definitiva".

Conte vuole esterni di gamba, capaci di percorrere tutta la fascia con intensità e di proporsi anche per le soluzioni offensive, sia gli assist che le conclusioni. Spinazzola alla Roma nell’ultima stagione alla Roma ha accumulato 36 presenze, 1 gol e 4 assist.