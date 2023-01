CdM - Si complica il ritorno di Contini: gli è arrivata un'offerta dove può giocare titolare

Calciomercato Napoli - Sorgono intoppi nelle strategie del club partenopeo dopo l’arrivo di Bartosz Bereszynski in azzurro con Alessandro Zanoli che ha invece fatto il percorso inverso. Sempre dal club blucerchiato sarebbe dovuto arrivare anche Nikita Contini, già di proprietà del Napoli, ma in prestito proprio ai liguri. Il problema, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è che al portiere italo-ucraino è arrivata una proposta ancor più importante sul piano della continuità personale.

Mercato Napoli, perché si complica Contini

"Va avanti anche il mercato, si complica il rientro anticipato del portiere Contini dal prestito alla Sampdoria poiché sembra diretto alla Reggina, dove avrebbe maggiori chances di giocare duellando con Colombi per il posto da titolare", riporta infatti il giornale.